"Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

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Рано или поздно всем родителям придется столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребенок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребенок среди ночи просится в родительскую кровать?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребенка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.

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