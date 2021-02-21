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"Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210221/33703129/eto-nadolgo-kak-otuchit-rebenka-spat-s-roditelyami.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Подкасты
Подкаст «Это надолго». Как отучить ребёнка спать с родителями

Рано или поздно всем родителям придется столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребенок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребенок среди ночи просится в родительскую кровать?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребенка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.

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Теги:
родители, ребенок


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