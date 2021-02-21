"Это надолго". Как отучить ребенка спать с родителями

Рано или поздно всем родителям придется столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребенок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребенок среди ночи просится в родительскую кровать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребенка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
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