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Страхи

"Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Подкасты
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Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты
Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в таких отношениях сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?

Допустим ли флирт в дружбе между мужчиной и женщиной? Какие правила необходимо установить в таких отношениях? Возможна ли дружба после секса? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
дружба, женщина, мужчина


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