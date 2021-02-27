"Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в таких отношениях сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?
Допустим ли флирт в дружбе между мужчиной и женщиной? Какие правила необходимо установить в таких отношениях? Возможна ли дружба после секса? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>