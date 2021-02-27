Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь
Как мы распознаем запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам?
Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка? Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами?
Где искать универсальный аромат, который подойдет всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.
После того, как 40 граждан Молдовы стали жертвами трудовой эксплуатации во Франции, корреспондент Sputnik попросил центр La Strada, который специализируется на оказании помощи жертвам торговли людьми, дать некоторые рекомендации для тех, кто работает за границей.