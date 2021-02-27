09:08 27 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
ЯсноПонятно
© Sputnik

"ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Подкасты
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210227/33793868/yasnoponyatno-kak-zapakhi-vliyayut-na-nashu-zhizn.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь

Как мы распознаем запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам?

Magazin Arbat Prestij
© Sputnik / Сергей Пятаков
Парфюм как заменитель кофе: созданы духи, повышающие работоспособность
Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка? Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами?

Где искать универсальный аромат, который подойдет всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Духи с запахом наркотика: зачем в Нидерландах создали такой аромат
В Дубае представили самые дорогие в мире духи во флаконе из бриллиантов
"ЯсноПонятно". Что такое любовь?
Теги:
запах


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Протесты против Пашиняна в Армении 25.02.2021
Фото: Бурлящий Ереван - протесты против Пашиняна в Армении
Окницкие железнодорожники голодают и готовы к отчаянным мерам
Видео: Железнодорожники Окницы будут продолжать протесты, пока не получат зарплату
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться