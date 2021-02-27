"ЯсноПонятно". Как запахи влияют на нашу жизнь

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты Подкаст «ЯсноПонятно». Как запахи влияют на нашу жизнь

Как мы распознаем запахи и почему некоторые из них пробуждают воспоминания о прошлом? Как придумывают новые ароматы и где этому учат? Почему парфюм именно "слушают" и как грамотно нанести его на себя? Как развивать обоняние и научиться слышать букет по нотам?

Зачем оцифровывают запахи старых библиотек и как воссоздают запах горячего песка? Чем мы руководствуемся, когда разделяем запахи на "приятные" и "неприятные"? Есть ли в парфюмерии правила хорошего тона, а какие ароматы считаются пошлостью? Как работают духи с феромонами?

Где искать универсальный аромат, который подойдет всем? Рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, автор собственного бренда духов.

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