Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум и куда стрелки могут качнуться в следующий раз?
Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич – политолог и обозреватель портала "ИноСМИ".
Примар Кишинева считает, что ограничение работы транспорта – не лучший метод борьбы с пандемией. По его мнению, наоборот, нужно увеличивать количество транспортных единиц, чтобы уменьшить скопление людей на остановках.