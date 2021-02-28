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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

Подкасты
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210228/33794006/chasy-sudnogo-dnya-skolko-vremeni-do-kontsa-chelovechestva.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчет до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует конец света.

С 1947 года стрелки скакали туда-обратно, но сейчас они как никогда близко к 12 часам: до полуночи осталось 100 секунд. Что влияет на положение стрелок и как их замедлить?

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От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум и куда стрелки могут качнуться в следующий раз?

Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич – политолог и обозреватель портала "ИноСМИ".

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Теги:
апокалипсис


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