10:10 28 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.63
Поиск
Подкасты РИА Не верю
© Sputnik

Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

Подкасты
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210228/33794079/chaty-i-gigiena-v-seti-kak-vedetsya-borba-s-feykami.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

"Зимняя Вишня" и коронавирус: какие события меняли отношение власти к фейкам? За что штрафовали россиян, и как не стать случайным распространителем лжи? Какие "вбросы" о коронавирусе были самыми популярными, и о чем сегодня врут чаще всего? Специалисты АНО "Диалог" рассказали о коммуникации власти и граждан, мониторинге и борьбе с фейками в России.

Как и с какой скоростью вычисляют фейки, чем вредны "родительские чатики" и почему соцсети часто не хотят бороться с лживой информацией – об этом мы говорили с сотрудниками АНО "Диалог": ведущим экспертом Тимофеем Ви и заместителем руководителя аналитического департамента Юлией Тян.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Не верю! Как подделывают и продают предметы старины
Не верю! Фейки о медицинских масках
Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике
Теги:
фейк-новости


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: Самые яркие кадры минувшей недели
Что-то с памятью стало: Джо Байден едва не провалил Программу по ношению масок
Видеоказус с Джо Байденом: президент США повторил "трюк" Меркель
COVID-19 в Молдове, февраль 2021
Регионы Молдовы, наиболее пострадавшие от COVID-19


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться