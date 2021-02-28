Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

"Зимняя Вишня" и коронавирус: какие события меняли отношение власти к фейкам? За что штрафовали россиян, и как не стать случайным распространителем лжи? Какие "вбросы" о коронавирусе были самыми популярными, и о чем сегодня врут чаще всего? Специалисты АНО "Диалог" рассказали о коммуникации власти и граждан, мониторинге и борьбе с фейками в России.

Как и с какой скоростью вычисляют фейки, чем вредны "родительские чатики" и почему соцсети часто не хотят бороться с лживой информацией – об этом мы говорили с сотрудниками АНО "Диалог": ведущим экспертом Тимофеем Ви и заместителем руководителя аналитического департамента Юлией Тян.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova