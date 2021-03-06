"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

"МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку".
Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт?
И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?
Разбираемся вместе с москвоведом, основателем проекта "Прогулки по Москве" Александром Усольцевым, москвоведом, экскурсоводом и блогером Светланой Килиной и диггером, блогером и экскурсоводом Даниилом Давыдовым.
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