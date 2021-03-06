"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты "Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

"МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку".

Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт?

И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?

Разбираемся вместе с москвоведом, основателем проекта "Прогулки по Москве" Александром Усольцевым, москвоведом, экскурсоводом и блогером Светланой Килиной и диггером, блогером и экскурсоводом Даниилом Давыдовым.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova