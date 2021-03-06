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Какая-то мистика.
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"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (484)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210306/33839915/kakaya-to-mistika-tayny-podvalov-mgu.html

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты
"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

"МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку".

Страница учебника за четвертый класс
© Sputnik / Николай Костыркин
Неужели мистика: "призрак мальчика" на странице молдавского учебника

Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт?

И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?

Разбираемся вместе с москвоведом, основателем проекта "Прогулки по Москве" Александром Усольцевым, москвоведом, экскурсоводом и блогером Светланой Килиной и диггером, блогером и экскурсоводом Даниилом Давыдовым.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (484)

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Теги:
тайна, МГУ


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