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Мы все умрем. Но это не точно.
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Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

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Тема:
Подкасты РИА Новости (485)
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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Где, кроме АЭС, можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с кардиостимулятором, на производстве полиэтилена и резины, на складе зерна, внутри космического спутника…

Где еще применяются (и потенциально могут использоваться) радиация и распад ядра? Разобраться в вопросе помог заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, доктор наук Георгий Тихомиров.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (485)

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Теги:
радиация


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