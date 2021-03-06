Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты Мы все умрём. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Где, кроме АЭС, можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с кардиостимулятором, на производстве полиэтилена и резины, на складе зерна, внутри космического спутника…

Где еще применяются (и потенциально могут использоваться) радиация и распад ядра? Разобраться в вопросе помог заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, доктор наук Георгий Тихомиров.

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