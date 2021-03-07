Как хвастаться в соцсетях и не бесить других - подробности

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты Как хвастаться в соцсетях и не бесить других - подробности

Грань между "поделиться радостью" и "похвастаться" почти неощутима. Как написать пост о своём продвижении, новой машине, выигранной ребёнком городской олимпиаде и не "выбесить" подписчиков? А надо ли вообще заботиться об их реакции? А писать? Зачем и, главное, кому люди показывают приукрашенную версию своей жизни?

Соцсети стали продолжением личности человека. Чтобы создать лучшую версию себя, достаточно активно рассказывать о своих успехах в интернете. Но если так делать слишком часто и в лоб, это начинает раздражать других. Или, может, они просто завидуют?Почему люди делятся на тех, кто постоянно публично ноет и тех, кто каждый день хвалится своей "идеальной" жизнью?

Как вести соцстети, рассказывая о своих достижениях, и при этом никого не бесить? Нарушает ли хвастовство в соцсетях "цифровые" границы ваших друзей?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, автором книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольгой Лукиновой и SMM-специалистом Анастасией Балгуриной разбираемся, зачем человечество хвастается и где оно это делало до появления соцсетей.

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