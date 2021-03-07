"ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки

Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино?
Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система их появления?
Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?
Чем отличаются "температурные" мурашки от эмоциональных мурашек рассказывал Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ.
"Музыку для мурашек" ставили Ваня и Лина.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>