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ЯсноПонятно.
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"ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки

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Подкасты РИА Новости (487)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210307/33865746/chto-takoe-i-zachem-nuzhny-murashki.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
"ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки

Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино?

Кишинев накануне второго года пандемии.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система их появления?

Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?

Чем отличаются "температурные" мурашки от эмоциональных мурашек рассказывал Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ.

"Музыку для мурашек" ставили Ваня и Лина.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (487)

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