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Какая-то мистика.
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"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на свалке

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Тема:
Подкасты РИА Новости (488)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210308/33865922/kak-nayti-sokrovischa-na-sosednem-cherdake-i-na-pomoyke.html

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Подкасты
"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке

Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате – старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни).

Лопата в земле. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Courtney Nash / Shovel
Археологи обнаружили клад в куче мусора

Где сейчас кладоискатели ищут сокровища?

Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.

О настоящих и мифических кладах рассказывают историк и блогер Сергей Ярцев, профессиональный кладоискатель Владимир Порываев и диггер, блогер и историк Даниил Давыдов.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (488)

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Теги:
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