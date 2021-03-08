"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на свалке

Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате – старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни).
Где сейчас кладоискатели ищут сокровища?
Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.
О настоящих и мифических кладах рассказывают историк и блогер Сергей Ярцев, профессиональный кладоискатель Владимир Порываев и диггер, блогер и историк Даниил Давыдов.
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