Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты Мы все умрём. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

Новый марсоход Perseverance ("Настойчивость") многое унаследовал от предшественника - Curiosity ("Любопытство"). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия в разы более ответственная и фундаментальная.

Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?

Мы уже обсуждали перспективы освоения Марса - например, в эпизодах "Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?" и "Искусственное изменение (марсианского) климата".

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