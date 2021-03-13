Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

Новый марсоход Perseverance ("Настойчивость") многое унаследовал от предшественника - Curiosity ("Любопытство"). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия в разы более ответственная и фундаментальная.
Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?
Мы уже обсуждали перспективы освоения Марса - например, в эпизодах "Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?" и "Искусственное изменение (марсианского) климата".
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