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Истории.doc
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Истории.doc. Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210313/33958165/istoriidoc-smert-matrshki-kak-starinnyy-promysel-okazalsya-na-grani-ischeznoveniya.html

Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.

Подкасты
Смерть матрёшки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать.

Куклы Барби и Кен, одетые как принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы.
© AFP 2020 / Mattel 2012 / Paul Jordan
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В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции просто вопрос времени.

Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложно отбить даже себестоимость товара.

Как изготавливают полхмайданскую матрешку и какая судьба ее ждет, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.
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