Истории.doc. Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения

В Нижегородской области есть небольшое село Полховский Майдан. Местных объединяет одно: изготовление матрешек. С ранних лет мальчики учатся работать на токарном станке, девочки — рисовать.
В восьмидесятые промысел стал масштабным производством, которое кормило всех жителей. Сегодня существование уникальной традиции просто вопрос времени.
Старожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию — молодых людей не интересует самый известный русский сувенир. И сама матрешка сейчас мало кому нужна: теперь сложно отбить даже себестоимость товара.
Как изготавливают полхмайданскую матрешку и какая судьба ее ждет, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Марикян.
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