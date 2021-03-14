Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Подкасты 08:00 14.03.2021 (обновлено 08:54 14.03.2021) Получить короткую ссылку 75 1 0
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это?
Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место?
Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка?
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