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Не верю!
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Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210314/33958295/pravda-i-mify-o-neveroyatnykh-sposobnostyakh-dikikh-zhivotnykh-ne-veryu.html

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Правда и мифы о невероятных способностях диких животных. Не верю!

Выражение "Прятать голову в песок" связывают со страусами, но справедливо ли это?

Не верю!
© Sputnik
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Правда, что слоны панически боятся мышей, а умирать уходят в специальное место?

Массовые самоубийства леммингов - уникальное природное явление или растиражированная байка?

Насколько акулы чувствительны к крови?

Где миф, а где правда, помог понять биолог Павел Глазков.

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