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Истории.doc
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Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

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Тема:
Подкасты РИА Новости (492)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210320/34042488/zachem-nam-arktika-ledovye-razvedki-krushenie-lagerya-i-dreyfuyuschaya-stantsiya.html

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Подкасты
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны? Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции "Северный полюс-1".

Арктика, 1937 год, белое безмолвие, 4 человека дрейфуют на льдине 274 дня. Высадка, по сложности, сравнимая с выходом человека в открытый космос. До экспедиции "Северный полюс-1" этого не делал никто в мире. Арктика влияет на климат всего Земного шара. В ней сконцентрировано до 20% мировых запасов нефти и газа, кроме этого, Северный Полюс – это стратегически важная точка расположения военных баз. О научном, военном и ресурсном освоении Арктики в наши дни рассказывают эксперты и полярники.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (492)

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