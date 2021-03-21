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Не верю!
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Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!

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Тема:
Подкасты РИА Новости (494)
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты
Свайп на 50 000 рублей: обманы в сервисах для знакомств. Не верю!

Кража банковских данных, свидания в поддельных ресторанах и фейковые инвестиции: главные схемы обмана в сервисах для знакомств. Почему приложения не справляются с мошенниками, а государство не может их наказать? Воровство аккаунтов у селебрити и шантаж: как защититься и не дать себя обмануть? Рассказывает специалист по кибербезопасности Group-IB.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (494)

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