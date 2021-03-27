Генетический паспорт: что из того, что в нем пишут, правда, а что – фейк?

В 2019 году Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать?
Кому может быть полезно знать вашу ДНК: полицейскому, врачу, спортивному тренеру, психиатру, повару?
Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что – чистой воды маркетинг и обман?
Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев – физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".
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