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Генетический паспорт: что из того, что в нем пишут, правда, а что – фейк?

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Тема:
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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие открытия ученых, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Генетический паспорт: что из того, что в нём пишут, правда, а что - фейк?

В 2019 году Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать?

Поля и холмы Молдовы
© Sputnik / Yana Zaharova
История народов Молдовы в свете генетических данных

Кому может быть полезно знать вашу ДНК: полицейскому, врачу, спортивному тренеру, психиатру, повару?

Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что – чистой воды маркетинг и обман?

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев – физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (496)

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Теги:
паспорт, генетика

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