Как родителям пережить переходный возраст детей?

Страх – это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты "Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

Подростковый возраст – это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат – опасность подсесть на наркотики или подхватить заболевания, передающиеся половым путем.

Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?

Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей?

Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova