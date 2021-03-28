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Страхи.
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Как родителям пережить переходный возраст детей?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (497)
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Страх – это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

Подростковый возраст – это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат – опасность подсесть на наркотики или подхватить заболевания, передающиеся половым путем.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?

Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей?

Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (497)

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