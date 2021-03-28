Подростковый возраст – это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат – опасность подсесть на наркотики или подхватить заболевания, передающиеся половым путем.
Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?
Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей?
Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>