"Этот звук слышат только люди младше 20". Когда начинается "старость"?

Сегодня почти каждый доживший до 30 начинает называть себя старым. И понятие это часто воспринимается отрицательно. Почему так много негативных стереотипов вокруг старости, как определяется ее граница и что тогда понимать под словом "старый"? Что современные тридцатилетние думают о старости и пенсии и как со временем изменяется отношение к этому?
"Пенсия – это время отдыха" – еще один стереотип, потому что на деле пожилой человек, как правило, не мыслит себя без труда.
Какие особенности у российской старости, что же все-таки означает фраза "выйти на пенсию" и когда и как начинать к этому готовиться?
Рассказывал социолог РАНхиГС Дмитрий Рогозин, Лина и Ваня представляли, что с ними будет после 70 лет, а Ксюша признавалась, почему дом в Португалии на старости лет все же недостижимая мечта.
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