Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?

Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova