Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

У каждого из нас есть друзья, но могут ли дружить, например, животные? Могут. Есть немало подобных примеров, а значит, иметь друзей – настоящая биологическая потребность. Как дружить правильно и поддерживать отношения? Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте?
Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.
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