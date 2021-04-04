"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты «Новый язык и культурный феномен». Как работают мемы

Что такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Каких мемов больше всего, о чем они и как помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете. Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем?

Раньше отношение к происходящим в мире изменениям выражали с помощью песен, стихов или банальных разговоров по душам. Сегодня эту функцию взяли на себя мемы. Мем — это не просто шутка в интернете, а социокультурный феномен, знак и символ, с помощью которого общаются современные люди.

В международный день смеха о том, как мемы помогают нам осмыслить и принять реальность рассказывает Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследователь цифровой среды и автор "Блога злобного культуролога".

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