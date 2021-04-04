Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

Уже десять лет как в России не переводят часы на летнее и зимнее время. Как и кому мешал этот переход? Что изменилось после его отмены? Почему перевод стрелок на летнее и зимнее время напоминает джетлаг? Как связаны часовые пояса и нарушения сна?
Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>