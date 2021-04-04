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Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210404/34233238/smena-chasovykh-poyasov-chem-opasny-perekhod-na-letnee-vremya.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

Уже десять лет как в России не переводят часы на летнее и зимнее время. Как и кому мешал этот переход? Что изменилось после его отмены? Почему перевод стрелок на летнее и зимнее время напоминает джетлаг? Как связаны часовые пояса и нарушения сна?

Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (502)

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Теги:
перевод часов, время, летнее время

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