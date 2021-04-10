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Страхи

Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210410/34308907/kak-lyubov-k-sebe-skazyvaetsya-na-zarplate-i-otnosheniyakh.html

Страх – это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

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"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях

Любовь к себе – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов.

Но что на самом деле означает этот термин? Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья? Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?

Что такое "любовь к себе" и как ей научиться обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

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