"Я тоже так могу!" Как и зачем ходить в музеи и на выставки

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты "Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки

Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, глядя на произведение современного искусства: "Да я так тоже могу!" Есть ли грань между высоким и бездарным? Почему порой хождение по галереям так изнурительно и зачем в каждом музее обязательно есть музейное кафе, рассказывает искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова.

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