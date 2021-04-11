Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

Подкаст о русском языке и странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

Какие ошибки — самые распространенные?

Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность?

Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную?

Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

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