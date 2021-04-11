Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

Подкасты
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210411/34309228/kradetsya-k-pedestalu-chastye-oshibki-v-totalnom-diktante.html
Подкаст о русском языке и странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
Какие ошибки — самые распространенные?
Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность?
Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную?
Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova