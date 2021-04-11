Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности?
Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой?
Несет ли их работа пользу для обычного человека?
Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности?
Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса "Космический рейс".
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