Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.