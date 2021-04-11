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Мы все умрем. Но это не точно
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Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210411/34309330/nauchpop-i-kosmos-kakaya-polza-ot-multikov-pro-zvezdolety-i-sputniki.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолёты и спутники?

Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности?

Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой?

Несет ли их работа пользу для обычного человека?

Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности?

Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса "Космический рейс".

Слушайте подкасты РИА Новости.

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