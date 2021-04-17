"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ

"Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность": существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что – мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?
О бункере в Раменках рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков, который занимается исследованием документов по подземным сооружениям.
В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.
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