"Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты "Какая-то мистика". Подземный город под пустырем у МГУ

"Под пустырем у МГУ находится целый подземный город, где ученые разрабатывают секретное оружие и не поднимаются на поверхность": существует ли на самом деле секретный бункер в Раменках? Как он появился, и для чего предназначен? Что правда, а что – мифы в рассказах об этом объекте (и о том, как туда попасть)?

О бункере в Раменках рассказывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков, который занимается исследованием документов по подземным сооружениям.

В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.

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