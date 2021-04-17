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Страхи

Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210417/34409798/kak-pogovorit-s-detmi-o-sekse-i-ne-nadelat-oshibok.html

Страх – это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты
"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом?

На острые и важные вопросы сексуального воспитания ответят сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.

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Теги:
дети и родители, разговор, секс

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