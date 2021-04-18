Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты Барбершоп и 100 толстовок. Что нужно и не нужно стильному мужчине?

"Стильный мужчина" — это какой? Что значит "стиль" и что у него общего с математикой? Как не купить еще один ненужный худи во время шопинга? Почему стрижка в барбершопе не гарантия, что вы будете стильным? Что такое "капсула занятости" и при чем тут одежда? Зачем стилисту нужен ваш мудборд и каждому ли мужчине обязательно надо "быть стильным"?

Благодаря Коко Шанель в женском гардеробе появился такой must-have, как маленькое черное платье. А есть ли одежда, которая обязательно должна быть в шкафу у стильного мужчины? За сколько секунд оценивают ваш внешний вид, что сейчас в трендах мужской моды и как развивается индустрия красоты для мужчин, рассказывает консультант по имиджу и стилю Ирина Гущина.

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