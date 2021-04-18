Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Космос и косметика где-то рядом. Откуда взялись названия небесных тел?

Что общего у космоса с косметикой? Какое созвездие в Древней Руси называлось "Конь на Приколе"? Как назывался Уран до середины XIX века? И почему бывает сложно определить: с какой буквы написать "луну" и "солнце"?

Ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос — самый космический эпизод подкаста "Как это по-русски".

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

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