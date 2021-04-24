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Страхи

Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (503)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210424/34488798/pochemu-partner-s-nizkoy-samootsenkoy--smert-dlya-otnosheniy.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты
Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?

О том, почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (503)

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Теги:
партнеры, отношения

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