Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГа, проникшие в нашу речь

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?

Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских арготизмов".

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