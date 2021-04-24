Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГа, проникшие в нашу речь

Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских арготизмов".
От обмена обвинениями в "узурпации" до "подрыва конституционного строя", или новый виток в политическом кризисе в Молдове: о самых громких заявлениях дня, о ночном решении КС, а также о том, что еще предстоит увидеть жителям республики, читайте в материале Sputnik.