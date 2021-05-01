"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы

Страх – это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты "Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы

Темы смерти и секса – как правило табуированные и сложные для разговора. Почему это так? Как принято переживать горе в разных культурах? Что помогло людям пересмотреть взгляд на секс в мире и в нашей стране? Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?

О двух самых табуированных темах рассуждают сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.

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