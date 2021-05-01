JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?

Что такое NFT-арт? Как картинка в интернете становится искусством и стоит 69 миллионов долларов? Можно ли продать свою походку и как покупают перфомансы? Как повлияла пандемия на арт-рынок? Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли?

NFT-арт — это цифровое искусство. Такие арт-объекты обладают правом собственности, их покупают в интернете как обычные картины… либо их можно просто скачать бесплатно. Но тогда у вас будет репродукция. А как получилось, что картинки в интернете стали стоить огромных денег? Зачем их покупать? И сколько времени нужно, чтобы понять объект современного искусства и признать его шедевром?

О трендах и технологиях в искусстве рассказывает Дмитрий Озерков, заведующий отдела по современному искусству в Эрмитаже и директор musicAeterna в России.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova