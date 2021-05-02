Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?

"Ничего не простоит здесь дольше полувека": по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно сбывалось…
Но как это предсказание звучало на самом деле? Какой ход придумал бывший мэр Юрий Лужков, чтобы "обойти пророчество"? И как это место связано с героями "Мастера и Маргариты"?
О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм - рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.
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