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Какая-то мистика
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Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210502/34595912/khram-khrista-spasitelya-i-drevnee-predskazanie-prostoit-li-on-50-let.html

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты
Храм Христа Спасителя и древнее предсказание: простоит ли он 50 лет?

"Ничего не простоит здесь дольше полувека": по легенде, это предсказание о месте, на котором сейчас находится Храм Христа Спасителя. И странным образом, пока оно сбывалось…

Но как это предсказание звучало на самом деле? Какой ход придумал бывший мэр Юрий Лужков, чтобы "обойти пророчество"? И как это место связано с героями "Мастера и Маргариты"?

О судьбе места, на котором когда-то был Алексеевский монастырь, потом – первый Храм Христа Спасителя, неудавшаяся стройка Дворца Советов, бассейн "Москва", а сейчас – снова храм - рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
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