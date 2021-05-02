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Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210502/34596081/kak-agenty-sssr-rabotali-v-spetssluzhbakh-britanii.html

Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан - ищем самые необычные истории.

Подкасты
Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

Как советские разведчики почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии? Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР? От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?

О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. 

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Теги:
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