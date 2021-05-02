Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

Как советские разведчики почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии? Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР? От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?
О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова.
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