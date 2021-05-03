Мы все умрем. Являются ли фильмы про апокалипсис вымыслом?

Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более что последние триллеры вроде "Интерстеллара" доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
Дирижер Венского еврейского хора, пианист, певец и композитор. Роман Гринберг – мастер на все творческие лады. Уроженец Больц рассказал Sputnik о былой жизни в Молдове, далекой американской мечте и близкой австрийской реальности.