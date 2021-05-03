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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Являются ли фильмы про апокалипсис вымыслом?

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210503/34596350/filmy-pro-apokalipsis-nauka-ili-vymysel.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более что последние триллеры вроде "Интерстеллара" доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (506)

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Теги:
достижения, наука

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