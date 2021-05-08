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Страхи

Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (507)
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210508/34664857/kak-ne-boyatsya-gde-otdykhat-chtoby-ne-zarazitsya.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты
Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?

С начала вспышки эпидемии коронавируса мы пережили две волны и, возможно, приблизились к третьей. Спустя полтора года многие по-прежнему испытывают страх выходить на улицу, встречаться с друзьями или уезжать далеко от дома. Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.

Почему для полноценного отпуска нужно уезжать из дома? Как жить и отдыхать в условиях новой реальности рассказывают эксперты – клинический психолог, психотерапевт, психиатр Анастасия Афанасьева и заместитель генерального директора "МОСГОРТУР" Юлия Силенко.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (507)

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Теги:
отпуск, коронавирус

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