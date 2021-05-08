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ЯсноПонятно
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"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

Подкасты
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210508/34665167/pokazhi-gde-bolit-Kak-byt-s-psikhologicheskimi-travmami.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

Что такое психологическая травма и почему она (вдруг) у всех появилась? Чем отличаются личная и семейная от коллективной травмы целого народа и страны? Правда ли, что российское общество – травмоцентрическое и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет? Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?

Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или социуме осмысление времени, себя и мира. Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
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