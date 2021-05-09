Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…
Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королева.
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