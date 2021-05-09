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Мы все умрем. Но это не точно
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Упрощение языка: адаптация или деградация?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210509/34665317/uproschenie-yazyka-adaptatsiya-ili-degradatsiya.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…

Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королева.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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