Упрощение языка: адаптация или деградация?

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…

Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королева.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova