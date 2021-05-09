Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключенных ГУЛАГа

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев…

Их языки обогатили речь заключенных и, как следствие, русский язык. Почему "в ажуре" – это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был "товарищем" для "грязного"? Партнер эпизода – Музей истории ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".

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