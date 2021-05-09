10:45 09 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Как это по-русски
© Sputnik

Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключенных ГУЛАГа

Подкасты
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210509/34665449/repressiy-inostrantsy-obogatili-rech-zaklyuchennykh.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты
Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев…

Их языки обогатили речь заключенных и, как следствие, русский язык. Почему "в ажуре" – это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был "товарищем" для "грязного"? Партнер эпизода – Музей истории ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Как это по-русски": матчество вместо отчества
Платон Беседин: русский писатель – это не только язык

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Военный музей Кишинев
Фото: кишиневский Музей военной техники
Jersey: French fishing vessels arrive in island's waters in protest of post-Brexit rules
Видео: водный протест – рыбаки недовольны новыми правилами, введенными после Brexit
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться