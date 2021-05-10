"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты "Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

В блокадном Ленинграде при жутком морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу… Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в московском метро. Каким чудом они попали в Москву? И на своем ли месте висит памятная табличка в честь мозаичиста? Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив.

О мастере мозаики Владимире Фролове рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк. Как сложилась удивительная судьба блокадных мозаик – объясняет историк метро, блогер и фотограф Александр Попов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova