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Какая-то мистика
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"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

Подкасты
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Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты
"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

В блокадном Ленинграде при жутком морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу… Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в московском метро. Каким чудом они попали в Москву? И на своем ли месте висит памятная табличка в честь мозаичиста? Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив.

О мастере мозаики Владимире Фролове рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк. Как сложилась удивительная судьба блокадных мозаик – объясняет историк метро, блогер и фотограф Александр Попов.

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