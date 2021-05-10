"Какая-то мистика". Тайна мозаик в московском метро

В блокадном Ленинграде при жутком морозе мастер мозаики заканчивает свою последнюю в жизни работу… Так начинается история мозаик, которые сейчас каждый может увидеть в московском метро. Каким чудом они попали в Москву? И на своем ли месте висит памятная табличка в честь мозаичиста? Эта окутанная легендами история военных лет напоминает детектив.
О мастере мозаики Владимире Фролове рассказывает экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Андрей Антосяк. Как сложилась удивительная судьба блокадных мозаик – объясняет историк метро, блогер и фотограф Александр Попов.
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