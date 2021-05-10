Почему существует страх потерять работу после пандемии

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты Страх потерять работу после пандемии

Из-за последствий пандемии даже крупные компании сокращают зарплаты и отправляют сотрудников в "отпуск". Что с нами будет и почему мы выйдем из дома, но не дойдем до офисов?

На рынке труда — уникальная ситуация. Пока одни компании терпят крах, другие стремительно развиваются и нанимают новых сотрудников.

Куда стоит пойти работать после пандемии? Можно ли сейчас начинать бизнес? Где в случае увольнения искать защиту сотрудникам с "серой" зарплатой? Как изменится рынок вакансий и найм в условиях посткарантинного кризиса? Как резкий переход всех офисов на удаленку изменит рынок труда?

Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и основателем сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob Алексеем Захаровым разбираемся, какие возможности нам дает кризис и как их не упустить.

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