Истории.doc. Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты, рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.
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Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмов в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг".
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты, рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.
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О том, почему планы Румынии о поставках газа в Молдову и планы президента республики Майи Санду по диверсификации поставок российского газа несбыточны, - в материале Sputnik.
И. о. главы молдавского Минсельхоза прокомментировал цены на хлебобулочные изделия в республике, а также рассказал о прогнозах на 2021 год.
Как сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове, участие актеров из республики в международном фестивале "Встречи в России" произошло благодаря поддержке Русского дома в Кишиневе.
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