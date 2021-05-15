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Истории.doc
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Истории.doc. Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

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Тема:
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210515/34746813/Istoriidoc-Utrachennye-kartiny-Eyzenshteyna-i-Kalika-kak-i-pochemu-teryali-kino.html

Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмов в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так вышло? Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг".

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Истории.doc. Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты, рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.
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Тема:
Подкасты РИА Новости (509)

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