Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

Разобраться в теме помог Максим Вилисов - кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.
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Россию часто называют petrostate, то есть государством, которое существует за счет продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда или структура экспорта России более разнообразна?
Разобраться в теме помог Максим Вилисов - кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.
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По мнению эксперта в области производства вина, молдавским экспортерам этого напитка стоит делать ставку на российский рынок.
Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.
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