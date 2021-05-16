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Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на зеленую энергию?

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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210516/34747167/Neftyanaya-igla-spravitsya-li-Rossiya-s-perekhodom-mira-na-zelenuyu-energiyu.html

Россию часто называют petrostate, то есть государством, которое существует за счет продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда или структура экспорта России более разнообразна?

Подкасты
Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

Разобраться в теме помог Максим Вилисов - кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (510)

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