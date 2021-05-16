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ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210516/34747191/YasnoPonyatno-Kak-rabotayut-fud-stilisty-i-fud-fotografy.html

Кто такие тарелочники и чердачные фотографы? Нужно ли уметь готовить, чтобы круто снимать еду? Как аппетитно сфотографировать овсяную кашу? Нью-вейв, кинфолк и рустикальный жанр — что это значит для фотографии еды?

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ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?

Фуд-фотография — актуальный жанр, не пострадавший даже в пандемию: ресторанам нужны фото в соцсети, чтобы рассказать о доставке, а блогерам важно продвигать свои кулинарные аккаунты.

Но как сфотографировать обычный бутерброд, чтобы он привлек внимание? Почему так любят фотографировать кофе, ягоды и арбузы? В чем различия между фото для меню и для Инстаграма?

О трендах, искусстве фуд-фотографии и профдеформации рассказала Юлия Космо, фуд-фотограф и фуд-стилист.

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