Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

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Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе.
О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов.
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