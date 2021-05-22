Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе.