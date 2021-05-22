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Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

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Тема:
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Динозавры — это не ящерицы, а птицы. Ти-рекс был падальщиком, а лапки нужны ему для спаривания. Летающих и морских динозавров не существовало, Лох-несское чудовище ближе к черепахе.

Подкасты
Не верю! Динозавры — это птицы, они крякали и были умными

О главных мифах и научных спорах современности, связанных с динозаврами, рассказал палеонтолог, популяризатор науки, научный сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (512)

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