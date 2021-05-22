11:01 22 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Как это по-русски
photo: Sputnik

Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (512)
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210522/34831779/Khamite-parnisha-Frazy-Ellochki-Ostapa-i-drugikh-geroev-12-stulev.html

А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".

Подкасты
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась "знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет"?

Слушайте подкасты РИА Новости 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (512)

По теме

"Как это по-русски": матчество вместо отчества

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: милый и белый – в зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос
Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Видео: Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться