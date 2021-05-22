Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев".

Подкасты Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась "знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет"?

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