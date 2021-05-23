Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога

Подкасты 08:00 23.05.2021 Получить короткую ссылку 24 0 0
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Что делать, если нашел птенца? Как ухаживать за ним, если вы решили оставить его себе? Можно ли приручить ворону? Существуют ли "дрессировщики птиц"? Почему птиц нельзя кормить хлебом (особенно черным)?
Наблюдая за птицами каждый день, мы практически ничего не знаем о них: где гнездятся голуби, что делать с выпавшими птенцами, как городские птицы умирают.
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