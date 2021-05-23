09:54 23 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
ЯсноПонятно
© Sputnik

Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога

Подкасты
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210523/34831826/Spasi-ptentsa-pokormi-lebedya-priruchi-voronu-Instruktsiya-ornitologa.html

Что делать, если нашел птенца? Как ухаживать за ним, если вы решили оставить его себе? Можно ли приручить ворону? Существуют ли "дрессировщики птиц"? Почему птиц нельзя кормить хлебом (особенно черным)?

Подкасты
Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога

Наблюдая за птицами каждый день, мы практически ничего не знаем о них: где гнездятся голуби, что делать с выпавшими птенцами, как городские птицы умирают. 

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ЯсноПонятно. Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
"ЯсноПонятно". Что такое мурашки и зачем они нужны

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Молдавская певица Наталья Гордиенко с песней Sugar
Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции
Латвия: Хоккейные фанаты празднуют победу над сборной Канады
Видео: хоккейные фанаты в Латвии празднуют победу над сборной Канады
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться