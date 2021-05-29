"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед банальным принятием ванны. Можно ли распознать признаки аквафобии у близкого человека и разобраться в их причинах? Как победить аквафобию в детском (и взрослом) возрасте или это навсегда?
Вместе с экспертами – тренером по плаванию, к.м.с, спортсменкой, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участницей соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительницей заплыва через пролив Босфор Людмилой Поповой, психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и героиней Александрой, страдающей аквафобией, копаемся в причинах и разбираем методики.
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