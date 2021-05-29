09:23 29 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Страхи

"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (513)
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1c/34918857.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210529/34918894/strakhi-oshibki-ya-boyus-vody.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящен разбору популярных ошибок.

Подкасты
"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды

У многих людей в той или иной форме есть признаки аквафобии – иррациональной боязни воды. От сильной тревоги во время купания в больших водоемах до волнения перед банальным принятием ванны. Можно ли распознать признаки аквафобии у близкого человека и разобраться в их причинах? Как победить аквафобию в детском (и взрослом) возрасте или это навсегда?

Вместе с экспертами – тренером по плаванию, к.м.с, спортсменкой, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участницей соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительницей заплыва через пролив Босфор Людмилой Поповой, психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и героиней Александрой, страдающей аквафобией, копаемся в причинах и разбираем методики.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (513)

По теме

"Страхи/Ошибки": из-за чего скачет настроение и что с этим делать
"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы
"Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Тренировка сотрудников спецподразделения карабинеров Scorpion
Фото: стопроцентная готовность - как тренируется спецназ Scorpion
Молдова после ковида – как жители Кишинева открывают свои лица
Видео: Молдова после ковида – как жители Кишинева открывают свои лица
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться