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ЯсноПонятно
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Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210529/34919131/dorogoe-zhile-tri-lokdauna-i-mnogo-flirta-Kak-zhivut-vo-frantsii.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?

Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?

Медицинский работник в больнице для пациентов с диагнозом COVID-19
© Sputnik / Ilya Pitalev
Во Франции выявлен новый вариант COVID-19
Франция занимает четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Сейчас в стране уже третий локдаун, и только с 3 мая ограничения начали поэтапно снимать. Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь? Об этом в новом выпуске "ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.

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