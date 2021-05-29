Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты Дорогое жилье, три локдауна и много флирта. Как живут во Франции?

Почему из Парижа уезжают больше, чем приезжают? Как кофе и морковь помогали работать книжным магазинам во время локдауна? Винная культура во Франции — правда ли, что вино дают даже детям? Сколько стоит жить в центре Парижа? Культовое французское кино — это только комедии, вроде "Такси", или до России просто не "доезжают" триллеры и драмы?

Франция занимает четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Сейчас в стране уже третий локдаун, и только с 3 мая ограничения начали поэтапно снимать. Те, кто не бывал во Франции до пандемии, знают страну по "Такси" и трогательным ромкомам. А какая эта страна сейчас? Что изменила пандемия и какие стереотипы о французах — ложь? Об этом в новом выпуске "ЯсноПонятно" рассказывает блогер и автор книги "Франция изнутри" Анастасия Соколова-Буалле.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova